Парень на легковушке врезался в «скорую» в Верхнедвинске, из машины его доставали спасатели

Іван Дзедушкін • 03/4/20 12:09 • Здарэнні

Столкновение легкового автомобиля со стоящим микроавтобусом скорой медицинской помощи произошло в ночь с 2 на 3 апреля в Верхнедвинске, пострадал водитель легковушки.



3 апреля в 0:27 на советской улице 25-летний водитель «Opel» врезался в припаркованный на обочине спецавтомобиль скорой помощи. Водитель легковушки оказался в салоне поврежденного автомобиля.

Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра водителя госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

В целях обеспечения безопасности на месте происшествия работники МЧС создали воздушно-пенную подушку.