Планы по противодействию эпидемии COVID-19 вводят районы Витебской области, общепит будет работать только до семи вечера
Следом за областным центром планы мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19 вводят районы Витебской области, их уже опубликовали несколько райисполкомов.
Эти документы размещены на сайт райисполкомов или местных центров гигиены и эпидемиологии. В частности, «ННВ» удалось найти планы Лепельского, Лиозненского, Оршанского, Полоцкого и Ушачского районов. Также известно, что подобный план введен в действие в Новополоцке.
Районные планы приняты местными исполкомами в период с 27 марта (Оршанский) до 1 апреля (Полоцкий). Они содержат от 20 до 30 пунктов, в которых описаны мероприятия, и, в своей основе, копируют меры, введенные в областном центре. В основном упор делается на самоизоляцию, социальное дистанцирование людей и санитарные мероприятия.
В некоторых из районных планов по противодействию эпидемии коронавируса содержится положение об ограничении времени работы заведений общепита до 19:00. Судя по всему, это решение принято облисполкомом и распространяется на всю область, так как владельцы некоторых заведений Витебска опубликовали полученное предписание о подобной мере, подписанное вице-губернатором Валентином Цветковым.
Вероятнее всего такие же планы или введены и остальных районах Витебской области, или же будут введены в ближайшее время.
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3 каментарыя
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3/красавік/2020 у 13:45
Вейшнория не боится короны, я смотрю
3/красавік/2020 у 14:31 1
Якое тое ўжо вельмі прасцяцкае, не карэктнае апытанне.
Мой варыянт, лічу, дасць больш верагодную карціну:
Вашы "Да" і "Нет" тычыцца толькі тых, хто здаў аналізы і атрымаў адказ.
Ёсць жа яшчэ тыя хто здаў і чакае яго. Плюс вялікая маса, проста, песімістаў. Гэта мае - "Пока нет"
Ну, і асноўная маса - ня здавалі тэст - "Не ведаю".
Так, мяркую, будзе па чэснаму
3/красавік/2020 у 14:42 2
И ещё бы один опрос добавил: Среди ваших родных есть заболевшие двухсторонней пневмонией?