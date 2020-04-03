Планы по противодействию эпидемии COVID-19 вводят районы Витебской области, общепит будет работать только до семи вечера

Сяржук Серабро • 03/4/20 13:36 • Здароўе

Следом за областным центром планы мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19 вводят районы Витебской области, их уже опубликовали несколько райисполкомов.



Эти документы размещены на сайт райисполкомов или местных центров гигиены и эпидемиологии. В частности, «ННВ» удалось найти планы Лепельского, Лиозненского, Оршанского, Полоцкого и Ушачского районов. Также известно, что подобный план введен в действие в Новополоцке.

Районные планы приняты местными исполкомами в период с 27 марта (Оршанский) до 1 апреля (Полоцкий). Они содержат от 20 до 30 пунктов, в которых описаны мероприятия, и, в своей основе, копируют меры, введенные в областном центре. В основном упор делается на самоизоляцию, социальное дистанцирование людей и санитарные мероприятия.

В некоторых из районных планов по противодействию эпидемии коронавируса содержится положение об ограничении времени работы заведений общепита до 19:00. Судя по всему, это решение принято облисполкомом и распространяется на всю область, так как владельцы некоторых заведений Витебска опубликовали полученное предписание о подобной мере, подписанное вице-губернатором Валентином Цветковым.

Вероятнее всего такие же планы или введены и остальных районах Витебской области, или же будут введены в ближайшее время.

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