Планы по противодействию эпидемии COVID-19 вводят районы Витебской области, общепит будет работать только до семи вечера

• 03/4/20 13:36 • Здароўе

Следом за областным центром планы мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19 вводят районы Витебской области, их уже опубликовали несколько райисполкомов.
Работницы магазина «Марк Формель» в масках. Фото Сергея Серебро

Эти документы размещены на сайт райисполкомов или местных центров гигиены и эпидемиологии. В частности, «ННВ» удалось найти планы Лепельского, Лиозненского, Оршанского, Полоцкого и Ушачского районов. Также известно, что подобный план введен в действие в Новополоцке.

Районные планы приняты местными исполкомами в период с 27 марта (Оршанский) до 1 апреля (Полоцкий). Они содержат от 20 до 30 пунктов, в которых описаны мероприятия, и, в своей основе, копируют меры, введенные в областном центре. В основном упор делается на самоизоляцию, социальное дистанцирование людей и санитарные мероприятия.

предписание о сокращении времени работы общепита до 19:00, подписанное вице-губернатором Валентином Цветковым

В некоторых из районных планов по противодействию эпидемии коронавируса содержится положение об ограничении времени работы заведений общепита до 19:00. Судя по всему, это решение принято облисполкомом и распространяется на всю область, так как владельцы некоторых заведений Витебска опубликовали полученное предписание о подобной мере, подписанное вице-губернатором Валентином Цветковым.

Вероятнее всего такие же планы или введены и остальных районах Витебской области, или же будут введены в ближайшее время.

Среди ваших родных есть заболевшие коронавирусом (COVID-19)?

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    3 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      3/красавік/2020 у 13:45

      Вейшнория не боится короны, я смотрю :mrgreen:

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    2. Pcholkin  
      3/красавік/2020 у 14:31 1

      Якое тое ўжо вельмі прасцяцкае, не карэктнае апытанне.
      Мой варыянт, лічу, дасць больш верагодную карціну:

      Вашы "Да" і "Нет" тычыцца толькі тых, хто здаў аналізы і атрымаў адказ.
      Ёсць жа яшчэ тыя хто здаў і чакае яго. Плюс вялікая маса, проста, песімістаў. Гэта мае - "Пока нет"
      Ну, і асноўная маса - ня здавалі тэст - "Не ведаю".
      Так, мяркую, будзе па чэснаму

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    3. Pcholkin  
      3/красавік/2020 у 14:42 2

      И ещё бы один опрос добавил: Среди ваших родных есть заболевшие двухсторонней пневмонией?

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