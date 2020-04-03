Ситуация с коронавирусом в Витебске полностью контролируемая, здоровью населения ничего не угрожает — Минздрав

• 03/4/20 15:51 • Падзеі

О том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Витебске полностью контролируемая и здоровью населения ничего не угрожает было заявлено во время брифинга Министерства здравоохранения.
Брифинг Минздрава

Также представители министерства объяснили направление в Витебскую область группы медработников и министра Владимира Караника, это было связано увеличением острых респираторных заболеваний.

Эта группа специалистов провела консилиумы по всем больным в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, мониторинги обеспеченности медперсонала защитной одеждой и другими средствами защиты и разделению потоков больных.

Министр принял в Витебске ряд организационных решений:

  • провести повторную учебу с медработниками по использованию средств индивидуальной защиты;
  • измененить логистики госпитализации пациентов с пневмониями.

Во время работы группы в Витебске подключили кислород более чем к 50 точкам в медицинских учреждениях областного центра.

Согласно статистике Минздрава по состоянию на 8:00 в Беларуси COVID-19 был диагностирован у 351 человека. Умерли 4 человека с таким диагнозом.

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    2 каментарыя

    1. Selianin  
      3/красавік/2020 у 16:00

      Ну, раз у нас ситуация полностью контролируемая и здоровью населения ничего не угрожает.

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    2. Selianin  
      3/красавік/2020 у 16:05 1

      То, при первых признаках недомогания идите благодарить наших чиновников!Идите в исполкомы, комитеты и кабинеты! Идите с благодарственными письмами! Раз у нас так всё хорошо..Selianin пісаў:

      раз у нас ситуация полностью контролируемая и здоровью населения ничего не угрожает.

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