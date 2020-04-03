Транспорт в Витебске стал ходить чаще, чтобы избежать скопления пассажиров, уверяет телевидение. А вы заметили?
О том, что в условиях эпидемии коронавируса общественный транспорт Витебска начал курсировать с меньшими промежутками, сообщили в выпуске новостей телеканала «Витебск». Так ли это?
На сайтах филиалов «Городской электрический транспорт г.Витебска» и «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщений об изменении графика движения транспорта нет.
Документ с расписанием движения автобусов последний раз редактировался 2 апреля. Некоторые маршруты изменялись 1 и 2 апреля, другие — 25 и 27 марта. Каким образом при этом изменялся график движения сказать невозможно.
А как по-вашему, автобусы, троллейбусы и трамваи в Витебске в последние дни стали ходить чаще или реже?
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1 каментар
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3/красавік/2020 у 22:26
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