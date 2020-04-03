Транспорт в Витебске стал ходить чаще, чтобы избежать скопления пассажиров, уверяет телевидение. А вы заметили?

Сяржук Серабро • 03/4/20 21:59 • Здароўе

О том, что в условиях эпидемии коронавируса общественный транспорт Витебска начал курсировать с меньшими промежутками, сообщили в выпуске новостей телеканала «Витебск». Так ли это?



На сайтах филиалов «Городской электрический транспорт г.Витебска» и «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщений об изменении графика движения транспорта нет.

Документ с расписанием движения автобусов последний раз редактировался 2 апреля. Некоторые маршруты изменялись 1 и 2 апреля, другие — 25 и 27 марта. Каким образом при этом изменялся график движения сказать невозможно.

А как по-вашему, автобусы, троллейбусы и трамваи в Витебске в последние дни стали ходить чаще или реже?