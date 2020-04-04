Каникулы продлили на неделю, теперь официально
Весенние каникулы в Беларуси продляются на неделю, школьникам нужно вернуться к занятиям только 13 апреля.
О том, что сроки весенних каникул продляются на 6 дней с 6 по 11 апреля включительно сегодня сообщило Министерство образования, информация размещена на официальном сайте ведомства. В четвертой четверти дети будут учиться с 13 апреля по 30 мая.
Напомним, что в конце марта многие учителя и классные руководители сообщили родителям учеников, что каникулы в связи с эпидемией коронавируса начнутся с 23 марта. Однако позже Минобразования опровергло эту информацию.
О том, что по желанию родителей весенние каникулы могут быть продлены на неделю недавно заявлял Александр Лукашенко.
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