«Нафтан» заявил о повышении загрузки своих установок. С чем это связано?

ННВ • 04/4/20 11:22 • Эканоміка

Со 2 апреля на нефтеперерабатывающем комплексе «Нафтан» в Новополоцке начали повышение загрузки установок предприятия. Благодаря чему это удалось?



Технологические операции по повышению загрузки стали возможны благодаря увеличению поставов нефти по трубопроводной системе из Российской Федерации.

– Наша задача – войти в параметры бизнес-плана по нефтепереработке, – приводит слова генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова ведомственное издание. – Внутренний рынок был и остается обеспеченным в полной мере. Будем увеличивать экспортные поставки топлива.

Танкерные поставки нефти на «Нафтан» собираются продолжить. Господин Демидов подчеркивает, что в течение года будут использоваться альтернативные источники, а политика диверсификации рынка продолжится. Какие это будут сорта нефти и из каких стран, покажет экономическая целесообразность.