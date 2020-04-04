«Нафтан» заявил о повышении загрузки своих установок. С чем это связано?
Со 2 апреля на нефтеперерабатывающем комплексе «Нафтан» в Новополоцке начали повышение загрузки установок предприятия. Благодаря чему это удалось?
Технологические операции по повышению загрузки стали возможны благодаря увеличению поставов нефти по трубопроводной системе из Российской Федерации.
– Наша задача – войти в параметры бизнес-плана по нефтепереработке, – приводит слова генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова ведомственное издание. – Внутренний рынок был и остается обеспеченным в полной мере. Будем увеличивать экспортные поставки топлива.
Танкерные поставки нефти на «Нафтан» собираются продолжить. Господин Демидов подчеркивает, что в течение года будут использоваться альтернативные источники, а политика диверсификации рынка продолжится. Какие это будут сорта нефти и из каких стран, покажет экономическая целесообразность.
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1 каментар
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4/красавік/2020 у 11:40
Наконец-то, теперь будем ждать понижения цены на бензин, которого будет в избытке!