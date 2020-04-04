Несколько десятков мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница

ННВ • 04/4/20 18:56 • Здароўе

Заказ на закупку 50 герметичных пластиковых пакетов для упаковки трупов был размешен Витебской областной клинической больницей 4 апреля.



Медучреждению требуются патологоанатомические мешки из полиэтилена высокой плотности не менее 100 микрон, оборудованные молнией и способные выдержать перевозку тела весом до 150 килограммов. Их должны поставить в больницу с 6 до 10 апреля.

Закупается 50 пакетов, а вот с ценой есть разночтения: на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цены указана ориентировочная цена в 1400 рублей, а в прикрепленной документации — только 700 рублей.