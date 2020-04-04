Новый дискаунтер «Хит! Экспресс» открылся в Витебске. Узнали почем там лимоны и чеснок

ННВ • 04/4/20 23:23 • Падзеі

Пока в мире бушует пандемия коронавируса и экономика испытывает стресс, в Витебске без шума и пыли открыли новый дискаунтер «Хит! Экспресс» — на 5-м Коммунальном.



Новый магазин расположен в здании №43 на улице Максима Горького, справа от проходной хладокомбината. Площадь торгового зала составляет 170 квадратных метров, на них расположились 2 кассы и 2500 наименований различных товаров. Все товары, по заявлению администрации дискаунтера должны продаваться по акционным ценам.

«ННВ» решили проверить, какие акционные цены установлены на самые популярные у белорусов в последние дни фрукты и овощи — лимоны, чеснок и имбирь.

Во время визита нашего корреспондента, после обеда 4 апреля, лимоны в этом магазине продавались по 9 рублей 99 копеек, чеснок был за 12 рублей 99 копеек, а имбиря не было. В общем чуда не случилось и докорононавирусных цен мы не обнаружили Правда, в других магазинах ценник на эти товары уже может быть и заметно выше.

— Мы видим, что жителям Витебска нравится, когда все акционные товары можно найти в одном магазине. Поэтому увеличение числа магазинов «Хит!» в Витебске – ожидаемый многими и вполне логичный шаг. Теперь продукты, бытовую химию и детские товары по сниженным ценам можно приобрести в удобном небольшом магазине, – отметили в дискаунтере.

Отрадно видеть, как торговые сети конкурируют, и новые магазины появляются в различных уголках города. Ведь еще десять лет назад на 5-м Коммунальном был один продуктовый магазин, а сейчас жители микрорайона могут выбирать из нескольких и делать покупки по более выгодной цене.