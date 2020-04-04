В Витебске пациентов из инфекционной больницы возят в диагностический центр. Фотофакт

• 04/4/20 17:43 • Здароўе

4 апреля в Витебске активно возили пациентов между инфекционной больницей и диагностическим центром, они перемещались без изолирующих капсул.
Машина скорой медицинской помощи забирает пациента от Витебского областного клинического диагностического центра. Фото Сергея Серебро

Корреспондент «ННВ» наблюдал, как один и тот же автомобиль скорой медицинской помощи (это видно по регистрационному номеру) с интервалом примерно в 20 минут доставлял в Витебский областной клинический диагностический центр пациентов из Витебской областной клинической инфекционной больницы.

Автомобиль скорой медицинской помощи выезжает из ворот Витебской областной инфекционной больницы. Фото Сергея Серебро

На этот раз пациенты перемещались самостоятельно, без каталок с изолирующими капсулами, только в медицинских масках. В диагностическом центре эти люди находились немногим более пяти минут. Сопровождавший их медперсонал, а также принимавшие медики были в противочумных костюмах, респираторах и защитных очках. А вот водитель «скорой» — только в медицинской маске.

Машина скорой медицинской помощи забирает пациента от Витебского областного клинического диагностического центра. Фото Сергея Серебро

По состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. Выздоровели после лечения 41 человек. В стране зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, за истекшие сутки количество жителей Беларуси, у которых был выявлен коронавирус, увеличилось на 89 человек.

Машина скорой медицинской помощи забирает пациента от Витебского областного клинического диагностического центра. Фото Сергея Серебро

Машина скорой медицинской помощи забирает пациента от Витебского областного клинического диагностического центра. Фото Сергея Серебро

Меткі: , , ,

Падобнае

    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      4/красавік/2020 у 18:00

      по-ходу будут их выписывать

      Адказаць  |  Цытаваць 

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 