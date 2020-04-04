В Витебске пациентов из инфекционной больницы возят в диагностический центр. Фотофакт

Сяржук Серабро • 04/4/20 17:43 • Здароўе

4 апреля в Витебске активно возили пациентов между инфекционной больницей и диагностическим центром, они перемещались без изолирующих капсул.



Корреспондент «ННВ» наблюдал, как один и тот же автомобиль скорой медицинской помощи (это видно по регистрационному номеру) с интервалом примерно в 20 минут доставлял в Витебский областной клинический диагностический центр пациентов из Витебской областной клинической инфекционной больницы.

На этот раз пациенты перемещались самостоятельно, без каталок с изолирующими капсулами, только в медицинских масках. В диагностическом центре эти люди находились немногим более пяти минут. Сопровождавший их медперсонал, а также принимавшие медики были в противочумных костюмах, респираторах и защитных очках. А вот водитель «скорой» — только в медицинской маске.

По состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. Выздоровели после лечения 41 человек. В стране зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, за истекшие сутки количество жителей Беларуси, у которых был выявлен коронавирус, увеличилось на 89 человек.