Заражение коронавирусом подтверждено в Шумилино. Сколько изолировано людей?

• 04/4/20 11:47 • Здароўе

По состоянию на 2 апреля в Шумилинском районе 2 двух человек тестирование выявило наличие коронавируса, оба — жители райцентра.
Автомобиль скорой медицинской помощи въезжает во двор Витебской областной инфекционной больницы. Фото Сергея Серебро

Жителей Шумилино с диагностированным COVID-19 госпитализировали в одну из Больниц Витебска, об этом сообщает газета «Герой працы» со ссылкой на главного санитароного врача района Кристину Афанасьеву.

К контактам 1-го уровня медики отнесли 6 человек, которые изолированы в медучреждения области, подготовленные для приема таких людей.

Кроме того еще 52 человека в Шумилино объявлены контактами 2-го уровня, они находятся под медицинским наблюдением.

Всем, кому было необходимо, сделали тесты на коронавирус. В квартирах заболевших жителей райцентра, а также на рабочем месте одного из контактов 1-го уровня провели противоэпидемиологические мероприятия.

Меткі: , ,

Падобнае

    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      4/красавік/2020 у 11:51

      Что за место работы интересно...

      Адказаць  |  Цытаваць 

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 