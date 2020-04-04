Заражение коронавирусом подтверждено в Шумилино. Сколько изолировано людей?
По состоянию на 2 апреля в Шумилинском районе 2 двух человек тестирование выявило наличие коронавируса, оба — жители райцентра.
Жителей Шумилино с диагностированным COVID-19 госпитализировали в одну из Больниц Витебска, об этом сообщает газета «Герой працы» со ссылкой на главного санитароного врача района Кристину Афанасьеву.
К контактам 1-го уровня медики отнесли 6 человек, которые изолированы в медучреждения области, подготовленные для приема таких людей.
Кроме того еще 52 человека в Шумилино объявлены контактами 2-го уровня, они находятся под медицинским наблюдением.
Всем, кому было необходимо, сделали тесты на коронавирус. В квартирах заболевших жителей райцентра, а также на рабочем месте одного из контактов 1-го уровня провели противоэпидемиологические мероприятия.
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1 каментар
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4/красавік/2020 у 11:51
Что за место работы интересно...