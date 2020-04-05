Горячую линию по вопросам роста цен завтра откроет Комитет госконтроля
6 апреля начинает работать «горячая линия» КГК по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.
Мероприятие проводится в целях обеспечения оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке. Сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети могут всех регионов Беларуси, в том числе работники предприятий торговли.
Звонить можно по телефону 8-017-3275409 с 10:00 до 12:00, звонки будут приниматься с 6 по 10 апреля, сообщает сайт ведомства.
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1 каментар
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5/красавік/2020 у 13:22
если каждый позвонит и спросит почему сахар до сих пор не разрешают продавать дешевле чем по 1,5 р - что будет ???