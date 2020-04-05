Горячую линию по вопросам роста цен завтра откроет Комитет госконтроля

ННВ • 05/4/20 11:11 • Эканоміка

6 апреля начинает работать «горячая линия» КГК по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.



Мероприятие проводится в целях обеспечения оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке. Сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети могут всех регионов Беларуси, в том числе работники предприятий торговли.

Звонить можно по телефону 8-017-3275409 с 10:00 до 12:00, звонки будут приниматься с 6 по 10 апреля, сообщает сайт ведомства.