Количество заразившихся коронавирусом в Беларуси перевалило полтысячи. В Витебской области за последние сутки 5 новых случаев

• 05/4/20 16:17 • Здароўе

За истекшие сутки в Витебской области выявили 5 новых пациентов, больных COVID-19. Всего в Беларуси по состоянию на 5 апреля насчитывается 502 человека с коронавирусной инфекцией.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

После прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 52 человека, количество смертей пациентов, у которых тесты на РНК коронавируса дали положительный результат, достигло 8, сообщает Минздрав.

Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Всего, таким образом, в стране было зарегистрировано 562 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки этот показатель увеличился на 122 человека.

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