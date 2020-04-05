Количество заразившихся коронавирусом в Беларуси перевалило полтысячи. В Витебской области за последние сутки 5 новых случаев

Сяржук Серабро • 05/4/20 16:17 • Здароўе

За истекшие сутки в Витебской области выявили 5 новых пациентов, больных COVID-19. Всего в Беларуси по состоянию на 5 апреля насчитывается 502 человека с коронавирусной инфекцией.



После прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 52 человека, количество смертей пациентов, у которых тесты на РНК коронавируса дали положительный результат, достигло 8, сообщает Минздрав.

Всего, таким образом, в стране было зарегистрировано 562 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки этот показатель увеличился на 122 человека.