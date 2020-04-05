Микроавтобус не разминулся с деревом под Витебском, пострадали два человека

Іван Дзедушкін • 05/4/20 21:00 • Здарэнні

Вечером 5 апреля у деревни Подберезье Витебского района микроавтобус врезался в придорожное дерево.



Около 17:00 26-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen Caravelle» не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия он и 22-летний пассажир получили травмы и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.