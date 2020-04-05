На витебских вокзалах выявляют больных при помощи тепловизора за 3500 долларов

Сяржук Серабро • 05/4/20 0:20 • Здароўе

Измерение температуры пассажиров проводят на железнодорожном и автомобильном вокзалах Витебск. Для этого используют дистанционные термометры и тепловизор.



4 апреля температуру измеряли два медработника – женщина и мужчина. Они курсировали между вокзалами, а также меряли температуру у пассажиров отправлявшихся поездов.

Если бесконтактным термометром сейчас мало кого удивишь, то тепловизор пока для большинства — диковинка. Витебские медики используют небольшую портативную модель NEC F30, внешне она напоминает цифровой фотоаппарат-мыльницу десятилетней давности, но стоит дороже многих профессиональных фотокамер.

Произведено устройство в Японии и стоит, если судить по интернет-сайтам, более 3500 долларов. Таких аппаратов в Витебске два, они позволяют оценить температуру человека на гораздо большем расстоянии, чем дистанционный термометр.

Эта модель имеет чувствительность 0,1°C. Погрешность прибора составляет ± 2°C или ± 2% от показания. Фокусироваться такой тепловизор может на объекте на расстоянии от 10 сантиметров и до бесконечности.

Если медики обнаруживают пассажира с повышенной температурой, то его данные сообщат в поликлинику по месту жительства. Правда личные данные человека они записывают со слов, документы него никто не проверяет.