Нарциссы и тюльпаны зацветают в Витебске. Будем жить!

Сяржук Серабро • 05/4/20 20:43 • Экалогія

Несмотря на пандемию коронавируса и похолодание весна вступает в свои права — на Ратушной площади в Витебске расцвели нарциссы и тюльпаны.



Эти цветы распустились на клумбах у памятника великому князю литовскому Ольгерду. Почему-то именно здесь в Северной столице Беларуси появляются первоцветы. Так, крокусы в этому году тут зацвели еще в феврале.

Сейчас у памятника можно полюбоваться жёлто-красными тюльпанами, а также белыми и жёлтыми нарциссами.

Крокусы еще цветут на клумбе у входа в ювелирный магазин «Лазурит», но время этих цветов неумолимо уходит. Если апрель будет теплым, то через пару недель витебляне уже смогут любоваться сакурой, в прошлом году она распустилась 28 апреля, на православную Пасху.