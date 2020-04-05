Нарциссы и тюльпаны зацветают в Витебске. Будем жить!
Несмотря на пандемию коронавируса и похолодание весна вступает в свои права — на Ратушной площади в Витебске расцвели нарциссы и тюльпаны.
Эти цветы распустились на клумбах у памятника великому князю литовскому Ольгерду. Почему-то именно здесь в Северной столице Беларуси появляются первоцветы. Так, крокусы в этому году тут зацвели еще в феврале.
Сейчас у памятника можно полюбоваться жёлто-красными тюльпанами, а также белыми и жёлтыми нарциссами.
Крокусы еще цветут на клумбе у входа в ювелирный магазин «Лазурит», но время этих цветов неумолимо уходит. Если апрель будет теплым, то через пару недель витебляне уже смогут любоваться сакурой, в прошлом году она распустилась 28 апреля, на православную Пасху.
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