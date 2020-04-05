“Сиди дома!” Фоторепортаж о том как живет Витебск с пандемией коронавируса

Ігар Мацьвееў • 05/4/20 15:28 • Грамадства,Падзеі

По официальным данным Минздрава на 3 апреля, в Минске было 190 случаев коронавируса, на втором месте шла —Витебщина с ее 89 случаями. Северный областной центр привыкает жить по новым правилам: носить маски, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и меры профилактики. Что происходит на улицах Витебска в погожий воскресный день, посмотрел фотокорреспондент "ННВ".

Улицы и проспекты, несмотря на чудесную весеннюю погоду, практически опустели. В разы меньше людей в магазинах. Транспорт ходит практически пустой. На зданиях можно увидеть плакаты "Сидите дома!".

Все это - новые витебские реалии.

Масочный режим соблюдают не все: возможно, потому что их не так просто купить в аптеке, возможно, кто-то считает, что его пронесет. Есть и те, кто думает, что маска в этой ситуации поможет "як хваробе кашель". Еще некоторые думают, что на свежем воздухе можно ходить и без нее, а вот в помещении - обязательно. Но есть люди, которые носят маски всей семьей.

Про социальную дистанцию тоже помнят не все. Кто-то сторонится людей, а кто-то по привычке стоит рядом.

В аптеках, как отмечают многие витебляне, проблемы с покупкой масок, перчаток, некоторых лекарств. Автор этих строк купил в аптеке последнюю маску. Спросил про парацетамол (мало ли, на всякий случай). Провизор пошутила: "Съели!".

В "Евроопте" возле "синего дома" возле касс сделана разметка, чтобы покупатели соблюдали дистанцию.

Однако город старается жить обычной нормальной полноценной жизнью. Дети играют, молодежь веселится. Люди отмечают праздники и покупают шампанское и цветы. Собачники выгуливают своих питомцев. Рыбаки рыбачат в устье Витьбы - мы увидели там с десяток человек. Мужчины посмеялись, что коронавируса не боятся. ГАИ несет обычную службу.

На многих лицах, конечно, тревога и напряжение. Но все же Витебск еще не разучился шутить и смеяться. И это радует больше всего.