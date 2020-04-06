Более полутора тысяч полуфабрикатов гробов закупают для Витебска. Это много или как обычно?

Сяржук Серабро • 06/4/20 14:53 • Здароўе

Тендер на закупку 1540 полуфабрикатов гробов для Витебска разместило РУП «Белсудэкспертобеспечение», их должны доставить на склад в Оршу.



Сроки поставки указаны с 17 апреля и до конца года. Закупка производится из собственных средств, ее ориентировочная стоимость 40 800 рублей.

Закупка — повторная

В отличие от закупки мешков для трупов, в этом случае на сайте www.icetrade.by можно проследить историю подобных тендеров и оценить объёмы поставок в прошлом.

Так, выясняется, что еще в конце прошлого года «Белсудэкспертобеспечение» пыталось закупить для Витебска гораздо больше полуфабрикатов гробов — 1900 штук за 44 300 рублей. В середине января эта закупка была признана несостоявшейся, так как поступило только одно предложение стоимостью 53 370 рублей. Таким образом, нынешняя закупка проводится повторно и количество закупаемых полуфабрикатов уменьшено, очевидно, чтобы вписаться в имеющуюся сумму.

Сколько покупали раньше?

Что же происходило в предыдущие годы? Из архива закупок можно выяснить, что на 2019 год предприятие хотело купить 1800 полуфабрикатов гробов, закупка признана не состоявшейся (как, впрочем, и большинство остальных). Далее просто приводим список по годам, на которые закупались эти изделия:

на 2018 год — 1900 штук;

на 2017 год — 1950 штук;

на 2016 год — 2210 штук;

на 2015 год — 2100 штук;

на 2014 год — 2140 штук;

на 2013 год — 2200 штук.

Как видим, порядок цифры остается прежним, а в последние годы количество закупаемых гробов несколько уменьшилось, и эпидемия коронавируса пока никак на объемы не повлияла. Также из документации закупок видно, что каждый год изменяется количество закупаемых полуфабрикатов того или другого размера — очевидно это зависит от складских остатков и спроса.