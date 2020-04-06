Больница в Глубоком просит помочь СИЗ и кислородными концентраторами — при массовом поступлении пациентов имеющихся средств будет недостаточно

ННВ • 06/4/20 19:17 • Здароўе

Глубокская центральная районная больница начала сбор средств для приобретения кислородных концентраторов и средств защиты для медиков, нужно собрать около 55 000 рублей.



В связи с пандемией коронавируса в Беларуси больница просит всех неравнодушных помочь с приобретением следующего:

Кислородные концентраторы — 2 штук; Защитные маски — 5000 штук; Респираторы ffd 3 — 100 штук; Бахилы высокие — 5000 штук; Нарукавники — 5000 штук; Пульсоксиметр — 3 штуки; Бесконтактный термометр — 3 штуки; Экраны защитные — 100 штук; Дезинфицирующий раствор — 20 лиров; Костюмы защитные — 300 штук.

Какая-то часть из этого перечня в больницено в случае массового поступления пациентов этого будет не достаточно, сообщает районная газета «Веснік глыбоччыны».

— Если у вас есть выходы на производителей или поставщиков, которые смогут предоставить что-то из перечисленного по адекватным ценам в ближайшее время, будет очень здорово. Также любой желающий может самостоятельно изготовить многоразовые маски и передать их в больницу, — говорят в медучреждении.

Информация о ходе сбора собираются публиковать в группе «Молодежь Глубоччины» в соцсети «Вконтакте».

Реквизиты:

Карта Беларусбанк:

6711 7700 1859 4874

до 01/23

Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000

в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300022340

Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»

Контактные телефоны:

+375-29-5937440 (Татьяна)

+375-33-6454214 (Евгения)

+375-29-2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»).