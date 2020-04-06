Больница в Глубоком просит помочь СИЗ и кислородными концентраторами — при массовом поступлении пациентов имеющихся средств будет недостаточно

• 06/4/20 19:17 • Здароўе

Глубокская центральная районная больница начала сбор средств для приобретения кислородных концентраторов и средств защиты для медиков, нужно собрать около 55 000 рублей.
Глубокская центральная районная больница

В связи с пандемией коронавируса в Беларуси больница просит всех неравнодушных помочь с приобретением следующего:

  1. Кислородные концентраторы — 2 штук;
  2. Защитные маски — 5000 штук;
  3. Респираторы ffd 3 — 100 штук;
  4. Бахилы высокие — 5000 штук;
  5. Нарукавники — 5000 штук;
  6. Пульсоксиметр — 3 штуки;
  7. Бесконтактный термометр — 3 штуки;
  8. Экраны защитные — 100 штук;
  9. Дезинфицирующий раствор — 20 лиров;
  10. Костюмы защитные — 300 штук.

Какая-то часть из этого перечня в больницено в случае массового поступления пациентов этого будет не достаточно, сообщает районная газета «Веснік глыбоччыны».

— Если у вас есть выходы на производителей или поставщиков, которые смогут предоставить что-то из перечисленного по адекватным ценам в ближайшее время, будет очень здорово. Также любой желающий может самостоятельно изготовить многоразовые маски и передать их в больницу, — говорят в медучреждении.

Информация о ходе сбора собираются публиковать в группе «Молодежь Глубоччины» в соцсети «Вконтакте».

Реквизиты:

Карта Беларусбанк:
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Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»

Контактные телефоны:

+375-29-5937440 (Татьяна)
+375-33-6454214 (Евгения)
+375-29-2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»).

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