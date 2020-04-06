Больница в Глубоком просит помочь СИЗ и кислородными концентраторами — при массовом поступлении пациентов имеющихся средств будет недостаточно
Глубокская центральная районная больница начала сбор средств для приобретения кислородных концентраторов и средств защиты для медиков, нужно собрать около 55 000 рублей.
В связи с пандемией коронавируса в Беларуси больница просит всех неравнодушных помочь с приобретением следующего:
- Кислородные концентраторы — 2 штук;
- Защитные маски — 5000 штук;
- Респираторы ffd 3 — 100 штук;
- Бахилы высокие — 5000 штук;
- Нарукавники — 5000 штук;
- Пульсоксиметр — 3 штуки;
- Бесконтактный термометр — 3 штуки;
- Экраны защитные — 100 штук;
- Дезинфицирующий раствор — 20 лиров;
- Костюмы защитные — 300 штук.
Какая-то часть из этого перечня в больницено в случае массового поступления пациентов этого будет не достаточно, сообщает районная газета «Веснік глыбоччыны».
— Если у вас есть выходы на производителей или поставщиков, которые смогут предоставить что-то из перечисленного по адекватным ценам в ближайшее время, будет очень здорово. Также любой желающий может самостоятельно изготовить многоразовые маски и передать их в больницу, — говорят в медучреждении.
Информация о ходе сбора собираются публиковать в группе «Молодежь Глубоччины» в соцсети «Вконтакте».
Реквизиты:
Карта Беларусбанк:
6711 7700 1859 4874
до 01/23
Расчетный счет: BY15AKBB36323150083062300000
в ЦБУ 208 филиала 216 ОАО АСБ Беларусбанк г. Полоцк БИК AKBBBY21216, УНП 300022340
Получатель: УЗ «Глубокская ЦРБ»
Контактные телефоны:
+375-29-5937440 (Татьяна)
+375-33-6454214 (Евгения)
+375-29-2123739 Гайкович Анна Иосифовна (Главная медицинская сестра УЗ «Глубокская ЦРБ»).
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