Эпидемия коронавируса затронула как минимум шесть районов Витебской области

Сяржук Серабро • 06/4/20 21:29 • Здароўе

Заразившиеся коронавирусом были выявлены как минимум в шести районах Витебской области, такие выводы можно сделать из сообщений официальных региональных газет.



Наибольшее количество больных COVID-19, безусловно в Витебске, но точная цифра ни по областному центру, ни по Витебскому району нигде никогда не озвучивалась. Анализ имеющихся данных позволяет считать, что по состоянию на 3 апреля в Витебске и Витебском районе было не менее 70 заразившихся коронавирусом.

Первые тревожные вести пришли из Бешенковичского района, 25 марта стало известно, что 19 марта тест на РНК коронавируса, взятый у пациентки из этого района, дал положительный результат. После этого, увы, никакой информации больше не поступало.

В Шумилинском районе первые двое зараженных были выявлены до 2 апреля. По состоянию на 6 апреля в районе уже насчитывается 5 человек, больных COVID-19.

Такое же количество инфицированных коронавирусом выявили в Оршанском районе, данные по этому региону имеются на 4 апреля.

В Полоцке были установлены два человека, тесты которых дали положительную реакцию на РНК коронавируса. Оба пациента иногородние, сообщает местная районная газета.

Один заболевший COVID-19 есть в Ушачском районе. Это данные на 3 апреля. Здесь под наблюдением медиков 18 контактов — 10 из них поместили в больницу, 8 — на самоизоляции дома.

Это все данные, которые удалось собрать «ННВ» из открытых и официальных источников. Сегодняшний областной штаб по противодействию эпидемии коронавируса прошел в закрытом формате, на него не пустили даже журналистов государственных СМИ.