Карантин из-за бешенства объявлен в Чашниках на ряде улиц
Неблагополучная ситуация с распространением бешенства сохраняется в Чашникском районе, 21 случай заболевания животных зафиксирован за три месяца 2020 года.
Последнее лабораторно подтвержденное заражение произошло 24 марта в Чашниках. Эти данные свидетельствуют о реальной угрозе заболеваемости бешенством и людей, сообщает районная газета «Чырвоны прамень».
В райцентре объявили карантин по бешенству на территории Заводская и Рябиновая улицы, а также на Зеленом и Лукомльском переулках, так как именно там были были выявлены 4 случая заражения бешенством, в том числе последний.
В связи неблагополучной эпидемиологической ситуацией по этому заболеванию Чашники определены в буферную зону, где проводится обязательная вакцинация домашних животных.
Напоним, что в начале марта бешенством заразился молодняк крупного рогатого скота на ферме в ОАО «Дворец труда-Агро», в результате животные пали.
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1 каментар
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6/красавік/2020 у 16:18
XIX век какой-то... если не хуже...