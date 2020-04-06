Карантин из-за бешенства объявлен в Чашниках на ряде улиц

ННВ • 06/4/20 16:05 • Экалогія

Неблагополучная ситуация с распространением бешенства сохраняется в Чашникском районе, 21 случай заболевания животных зафиксирован за три месяца 2020 года.



Последнее лабораторно подтвержденное заражение произошло 24 марта в Чашниках. Эти данные свидетельствуют о реальной угрозе заболеваемости бешенством и людей, сообщает районная газета «Чырвоны прамень».

В райцентре объявили карантин по бешенству на территории Заводская и Рябиновая улицы, а также на Зеленом и Лукомльском переулках, так как именно там были были выявлены 4 случая заражения бешенством, в том числе последний.

В связи неблагополучной эпидемиологической ситуацией по этому заболеванию Чашники определены в буферную зону, где проводится обязательная вакцинация домашних животных.

Напоним, что в начале марта бешенством заразился молодняк крупного рогатого скота на ферме в ОАО «Дворец труда-Агро», в результате животные пали.