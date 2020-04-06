Мужчина выпил антисептик для рук и умер — нелепая смерть в Чашникском районе во время эпидемии коронавируса

Іван Дзедушкін • 06/4/20 12:51 • Здароўе

В Чашникском районе умер 61-летний мужчина, который выпил антисептик для рук.



4 апреля работница одного из предприятий района нашла в бытовке валяющихся на полу 55-летнго и 61-летнего работников этого предприятия. Она вызвала «скорую» и мужчина доставили в больницу, однако старшего спасти не удалось — он умер.

Предварительно следствием установлено, что мужчины выпили дезинфицирующее средство для рук, которое используется на данном предприятии несколько лет.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты. Опрошены сотрудники предприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК.