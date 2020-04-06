Школьники сожгли конюшню под Чашниками. Что с лошадками?

Іван Дзедушкін • 06/4/20 12:03 • Здарэнні

Конюшня сгорела в деревне Коптевичи возле Чашников 5 апреля, в поожаре милиция обвиняет местных школьников — учеников начальных классов.



Сообщение о пожаре спасатели получили в 15:59. Позже выяснится, что в тот день колхозный сторож заметил местных ребятишек — учеников второго и третьего класса. У ребят каникулы, и они втроем гуляли по деревне. Когда школьники пошли на ферму сторож их прогнал.

Однако, обойдя здание с другой стороны, они забрались в конюшню через окно. Погода стояла ветреная, поэтому мальчишки, как они рассказали милиционерам, решили погреться. У одного из школьников нашлись спички, и дети подожгли солому. Отогревшись, ребята затоптали костер и пошли домой.

Уже подходя к домам, они заметили, что от здания конюшни валит дым. Когда на выручку подоспели пожарные, крыша здания горела открытым пламенем.

В результате пожара в здании конюшни уничтожена кровля, загоны, закопчены стены. Лошади не пострадали, их уже выгнали в поле. Уцелели и соседние постройки: коровник (находился на расстоянии 80 метров от места пожара) и телятник (на расстоянии 120 метров от места пожара), сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, которой не составило труда установить предполагаемых виновников пожара. Сумма ущерба устанавливается, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома