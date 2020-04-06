Тринадцать человек, инфицированных коронавирусом, уже умерли в Беларуси

ННВ • 06/4/20 14:00 • Здароўе

Министерство здравоохранения Беларуси зарегистрировало уже 13 смертей пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, все они имели хронические заболевания, утверждают в ведомстве.



По состоянию на 6 апреля в стационарных условиях проходят лечение 634 человека с коронавирусной инфекцией. 53 таких пациента уже удалось вылечить и они выписаны. У большей части людей, по информации Минздрава, заболевание протекает в легкой или средней форме.

Общее число жителей Беларуси, у которых был выявлен коронавирус, достигло 700 человек. За прошедшие сутки выявлено 138 новых инфицированных, за предыдущие — 122.