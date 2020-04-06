Витебская афиша с 6.4.2020 по 12.4.2020 года

Ульяна Церашкова • 06/4/20 12:54 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

6.04–8.04

"Верю в любовь". Мелодрама, США, 12+ (19:20). Цена: 5,70–6,60.

"Морские паразиты". Фантастика, США, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Т-34". Экшн, Россия, 12+ (19:10). Цена: 5,20–6,00.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Мой сябар спадар Персіваль". Триллер, Австралия, 6+ (17:15). Фильм демонстрируется на белорусском языке. Цена: 5,70–6,60.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (15:50 – 3D; 17:35 – 2D). Цена: 5,20 –6,00.

"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (15:25). Цена: 4,70–5,50.

9.04–15.04

"Кто твоя бабушка, чувак?!". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (16:40). Цена: 5,70–6,60.

"Z". Ужасы, Канада, 16+ (18:25). Цена: 5,70–6,60.

"Т-34". Экшн, Россия, 12+ (14:10). Цена: 5,20–6,00.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (20:00). Цена: 4,70–5,50.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (12:25 (2D)). Цена: 4,70–5,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

6.04–8.04

"Верю в любовь". Мелодрама, США, 12+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Морские паразиты". Фантастика, США, 16+ (19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Т-34". Экшн, Россия, 12+ (21:20). Цена: 5,20–6,00.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Мой сябар спадар Персіваль". Триллер, Австралия, 6+ (15:30). Фильм демонстрируется на белорусском языке. Цена: 5,70–6,60.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (15:55 – 3D; 17:40 – 2D). Цена: 4,70–5,50.

"Чудо-детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (17:30). Цена: 4,70–5,50.

9.04–15.04

"Кто твоя бабушка, чувак?!". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (13:30). Цена: 5,70–6,60.

"Z". Ужасы, Канада, 16+ (20:00). Цена: 5,70–6,60.

"Т-34". Экшн, Россия, 12+ (15:20). Цена: 5,20–6,00.

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (17:50). Цена: 4,70–5,50.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (11:50 – 3D). Цена: 4,70–5,50.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.

«Когда в Витебск приходит весна...». Фотовыставка Юрия Шепелева.

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.

«Сказки нашего клуба». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

Экскурсии онлайн https://www.youtube.com/channel/UCqDFEajTAvXEf-wehkdegrA/videos

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

Юбілейная выстава Аляксандра Шыёнка.

«Дзе ты, там я». Выстава твораў Міхася Ляўковіча (да 15.04).

«Фарбы жыцця». Выстава Святланы Строгінай (да 12.04).

“iTex”. Выстава Святланы Баранкоўскай.

Онлайн-экскурсии «Шедевры Художественного музея онлайн» (на страницах музея в соцсетях, каждое воскресенье, до 3.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Иглой рисую красоту…». Выставка вышитых бисером картин Натальи Золотовой.

«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 10.05).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Трывалая повязь». Жывапіс Барыса Лалыкі (да 14.04).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Сібірская гарачка». Выстава мастакоў Славакіі.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 1.05).

«Магия камня». Выставка картин из натуральных камней и бисера (до 1.05).

Выставки онлайн на сайте https://zolotoe.by

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн. – выходной).