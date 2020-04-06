Ядохимикаты были похищены со склада сельхозпредприятия в Миорском районе. Похитители приехали из соседнего района

Іван Дзедушкін • 06/4/20 11:29 • Крымінал

70 литров дорогостоящих ядохимикатов пропало со склада одного из хозяйств Миорского района в ночь с 31 марта на 1 апреля.



Как позже установят милиционеры, злоумышленникам не пришлось взламывать запоры амбара — они пролезли в щель между дверями и землей. Через нее наружу вытащили канистры с ядохимикатами.

После отработки близлежащих сел, оперативники пришли к выводам, что к краже могут быть причастны жители Верхнедвинского района в возрасте 23 и 30 лет.

Дома у младшего подозреваемого милиция нашла обувь, отпечаток подошвы которой совпадал со следом с места происшествия. Но похищенного дома правоохранители не нашли, как и самого парня.

Обоих подозреваемых милиционеры задержали только ночью, когда они возвращались в деревню. Позже выяснилось, что старший из них со своей семьей снимает дом. Там правоохранительные органы нашли часть ядохимикатов, так как 20 литров молодые люди успели продать.

В отношении парней возбудили уголовное дело о хищении в крупном размере. Пока они содержатся в местном изоляторе временного содержания.

Продолжается оперативно-следственная работа для установления всех обстоятельств происшествия и проверки фигурантов на причастность к иным преступлениям. Известно, что один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба МВД.