90-летний дедушка погиб в горящей траве в Бешенковичком районе, он пытался не подпустить огонь к дому

Іван Дзедушкін • 07/4/20 14:11 • Здарэнні

6 апреля на участке выезженной сухой травы в деревне Русилки Бешенковичского района пожарные нашли тело 90-летнего сельчанина.



Сообщение о загорании сухой растительности они получили в 12:50. Прибывшие на вызов расчеты начали тушить горящую траву, огонь уже которая подпирался к хозпостройкам на территории подворья.

В ходе тушения пожара в 45 метрах о дома пожарные нашли на земле тело престарелого хозяина усадьбы. Судя по фото, он пытался сбить лопатой для уборки снега пламя, которое подбиралось к дому.

По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Сейчас рассматривается версия о неосторожном обращение с огнем погибшим пенсионером, сообщается пресс-службой МЧС.