90-летний дедушка погиб в горящей траве в Бешенковичком районе, он пытался не подпустить огонь к дому
6 апреля на участке выезженной сухой травы в деревне Русилки Бешенковичского района пожарные нашли тело 90-летнего сельчанина.
Сообщение о загорании сухой растительности они получили в 12:50. Прибывшие на вызов расчеты начали тушить горящую траву, огонь уже которая подпирался к хозпостройкам на территории подворья.
В ходе тушения пожара в 45 метрах о дома пожарные нашли на земле тело престарелого хозяина усадьбы. Судя по фото, он пытался сбить лопатой для уборки снега пламя, которое подбиралось к дому.
По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Сейчас рассматривается версия о неосторожном обращение с огнем погибшим пенсионером, сообщается пресс-службой МЧС.
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