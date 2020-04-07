Антисептик начали выпускать на Богушевском спиртзаводе в Сенненском районе
Выпуск антисептика для дезинфекции рук наладили на Богушевском спиртзаводе ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье».
Здесь планировали организовать производство стеклоомывающей жидкости и денатурированного спирта, однако эпидемия коронавируса внесла коррективы. Технологи разработали рецептуру дезинфицирующего средства, его сертификация проведена в ускоренном режиме.
Инженеры завода внесли некоторые изменения в разливочную линию, и на днях ее запустили в тестовом режиме. За первую смену удалось разлить в 6-литровые емкости около 5 тонн антисептика. Эта продукция отгружается для РУП «Белфармация».
При необходимости на предприятии могут организовать работу в 2-3 смены и задействовать больше разливочных аппаратов, сообщает газета «Голас Сенненшчыны».
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1 каментар
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7/красавік/2020 у 14:53
" При необходимости..." А её нет ???? Что за тухлые базары и понты....???