Антисептик начали выпускать на Богушевском спиртзаводе в Сенненском районе

• 07/4/20 14:38 • Здароўе

Выпуск антисептика для дезинфекции рук наладили на Богушевском спиртзаводе ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье».
Антисептик начали выпускать на Богушевском спиртзаводе в Сенненском районе. Фото Александра Лазюка / Голас Сенненшчыны

Здесь планировали организовать производство стеклоомывающей жидкости и денатурированного спирта, однако эпидемия коронавируса внесла коррективы. Технологи разработали рецептуру дезинфицирующего средства, его сертификация проведена в ускоренном режиме.

Инженеры завода внесли некоторые изменения в разливочную линию, и на днях ее запустили в тестовом режиме. За первую смену удалось разлить в 6-литровые емкости около 5 тонн антисептика. Эта продукция отгружается для РУП «Белфармация».

Антисептик начали выпускать на Богушевском спиртзаводе в Сенненском районе. Фото Александра Лазюка / Голас Сенненшчыны

При необходимости на предприятии могут организовать работу в 2-3 смены и задействовать больше разливочных аппаратов, сообщает газета «Голас Сенненшчыны».

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    1 каментар

    1. cinic  
      7/красавік/2020 у 14:53

      " При необходимости..." А её нет ???? Что за тухлые базары и понты....???

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