Из-за эпидемии коронавируса закрыли рынки в Докшицком районе

ННВ • 07/4/20 15:28 • Здароўе

О приостановке работы рынков из-за эпидемии COVID-19 объявил Докшицкий районный исполнительный комитет.



С 4 апреля должны быть закрыты рынки в Докшицах, городском поселке Бегомль, агрогородках Крулевщина, Парафьяново и Ситцы, но информация об этом на сайте райисполкома появилась только 6 апреля.

Эта мера вводится во исполнение пункта 24 плана дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19 и будет действовать вплоть до отмены с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в Докшицах двое монахов, среди которых один — местный ксендз, были госпитализированы с пневмонией. Также заболели несколько прихожан.