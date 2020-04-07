Количество инфицированных коронавирусом в Витебской области приближается к двум сотням, стало известно о зараженных в Городокском районе

Сяржук Серабро • 07/4/20 22:56 • Здароўе

Уже в как минимум в семи районах Витебской области есть заразившиеся коронавирусом, всего в регионе по официальным данным были инфицированы 175 человек.



Согласно свежим данным Минздрава в больницах области сейчас находится на лечении от COVID-19 143 человека, 27 уже выздоровели и выписаны, 5 человек умерли.

Что касается районов, то информация по-прежнему скупая. Сегодня стало известно, что в Шумилино в больнице находятся пациенты не только из этого района, но и из Городокского. Всего там сейчас 15 больных COVID-19, кроме того туда же госпитализируют контакты первого уровня.

Также поступила информация из Орши о том, что у них прибавился шестой пациент с положительным тестом на РНК коронавируса. Пять больных в удовлетворительном состоянии, а один пациент нуждается в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Некоторые районные газеты сообщили о том, что в их регионах пока больных COVID-19. Остальные же, к сожалению, не сообщают никакой информации о состоянии с коронавирусной инфекцией.