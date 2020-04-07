Кондиционеры заказал Чашникский райисполком — в кабинет председателю и актовые залы

Сяржук Серабро • 07/4/20 12:28 • Эканоміка

Тендер на установку системы кондиционирования в кабинет председателя, а также в зал заданий и актовый зал объявил Чашникский райисполком.



Согласно техническому заданию закупаются четыре кондиционера: по одному для кабинета председателя райисполкома (№33) и малого зала заседаний (№34), еще два — в большой актовый зал (№27).

К сожалению, ориентировочная стоимость закупки не указана. Заявки на этот тендер принимаются всего несколько дней — с 4 по 9 апреля. Кондиционеры в исполкоме должны установить до конца августа.

Финансируется закупка системы кондиционирования для здания Чашникского районного исполнительного комитета из местного бюджета.