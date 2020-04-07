Кондиционеры заказал Чашникский райисполком — в кабинет председателю и актовые залы

• 07/4/20 12:28 • Эканоміка

Тендер на установку системы кондиционирования в кабинет председателя, а также в зал заданий и актовый зал объявил Чашникский райисполком.
Чашникский райисполком

Согласно техническому заданию закупаются четыре кондиционера: по одному для кабинета председателя райисполкома (№33) и малого зала заседаний (№34), еще два — в большой актовый зал (№27).

К сожалению, ориентировочная стоимость закупки не указана. Заявки на этот тендер принимаются всего несколько дней — с 4 по 9 апреля. Кондиционеры в исполкоме должны установить до конца августа.

Финансируется закупка системы кондиционирования для здания Чашникского районного исполнительного комитета из местного бюджета.

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    2 каментарыя

    1. Pcholkin  
      7/красавік/2020 у 12:55

      для кабинета председателя, малого зала заседаний, в большой актовый зал

      Места концентрации "мазгоу". А они требуют постоянного проветривания.
      Только поможет ли? Вряд ли. 😐
      Может грошы лучше, например, сюда: https://news.vitebsk.cc/2020/04/06/bolnitsa-v-glubokom-prosit-pomoch-siz-i-kislorodnymi-kontsentratorami-pri-massovom-postuplenii-patsientov-imeyushhihsya-sredstv-budet-nedostatochno/

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    2. Vladimir Gurino  
      7/красавік/2020 у 13:22 1

      А рядом в больнице рентгенолог Рашид ждёт когда заменят 40 летний РУМ-20М.

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