Немецкие снаряды нашел тракторист в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 07/4/20 11:41 • Здарэнні

Пять снарядов времен Второй мировой войны нашли работники одного из сельхозпредприятий Оршанского района у деревни Горбацевичи.



Трактор отправили за соломой, на поле один из мужчин заметил странный предмет, торчащий из земли. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это артиллерийский снаряд.

К месту находки прибыли саперы, которые обследовали прилегающую местность и нашли еще четыре снаряда различных калибров, состоявших на вооружении Вермахта.

Все боеприпасы были уничтожены группой разминирования войсковой части 5524 внутренних войск МВД, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.