Суперлуние над Витебском. Увидим ли его снова?

Сяржук Серабро • 07/4/20 22:12 • Падзеі

Вечером 7 апреля жители Витебска могли наблюдать над городом огромный диск Луны — началось суперлуние.



Благодаря хорошей погоде и ясному небу в этот вечере больший чем обычно диск луны можно было наблюдать с самого его восхода. Собственно само суперлуние произойдет утром, когда в 5:36 естественный спутник Земли максимально приблизится к нашей планете.

На этот раз Луна приблизится к Земле на 356 900 километров. В марте 2011 года она была еще ближе — на расстоянии 356 600 километров.