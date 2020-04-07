Суперлуние над Витебском. Увидим ли его снова?
Вечером 7 апреля жители Витебска могли наблюдать над городом огромный диск Луны — началось суперлуние.
Благодаря хорошей погоде и ясному небу в этот вечере больший чем обычно диск луны можно было наблюдать с самого его восхода. Собственно само суперлуние произойдет утром, когда в 5:36 естественный спутник Земли максимально приблизится к нашей планете.
На этот раз Луна приблизится к Земле на 356 900 километров. В марте 2011 года она была еще ближе — на расстоянии 356 600 километров.
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1 каментар
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7/красавік/2020 у 23:05
На 2-м фото Red Down?