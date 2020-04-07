Витеблянин закрылся в гараже и запустил двигатель авто, вытащить мужчину смогли спасатели

ННВ • 07/4/20 12:04 • Здарэнні

Отравившегося выхлопными газами жителя Витебска удалось спасти сотрудникам МЧС — мужчина закрылся в гараже и запустил двигатель автомобиля.



Инцидент произошел вечером 6 апреля на территории гаражного кооператива «Лада» на улице Терешковой. В 16:38 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, в закрытом изнутри гараже при работающем двигателе автомобиля может находиться человек.

Приехавшие на место происшествия спасатели вскрыли в запертый гараж, и нашли в автомобиле с работающим двигателем молодого мужчину. Его вынесли его в безопасное место и передали бригаде скорой медицинской помощи.

После осмотра 38-летний витеблянин был госпитализирован в больницу, предварительный диагноз — отравление угарным газом. Причина инцидента устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Это второй подобный инцидент в Витебской области с начала года. В феврале «ННВ» писали о случае в Орше, где 44-летний мужчина также заперся в гараже с работающим автомобилем, и вытащить его удалось только спасателям.