Юрия Деркача на посту начальника управления здравоохранения Витебской области заменили Михаилом Вишневецким

ННВ • 07/4/20 16:48 • Здароўе

Новым начальником главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома стал Михаил Вишневецкий, его прислали из Минска.



До нового назначения господин заместитель Вишенвецкий занимал должность начальника главного управления по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета. Дальнейшая судьба его предшественника сенатора Юрия Деркача неизвестна.

Михаилу Вишневецкому 44 года, он родился в Витебске, учился в школах №15 и №33. В 1999 году он закончил Витебский государственный медицинский институт по специальности «Лечебно-профилактическое дело», а в 2009 — Институт государственной службы Академии управления.

На посту начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома он проработал шесть лет. До этого Вишневецкий успел поработать в Витебском облисполкоме: главным специалистом управления организационно-кадровой работы и заместителем начальника управления здравоохранения.