Юрия Деркача на посту начальника управления здравоохранения Витебской области заменили Михаилом Вишневецким

• 07/4/20 16:48 • Здароўе

Новым начальником главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома стал Михаил Вишневецкий, его прислали из Минска.
Михаил Вишневецкий. Фото Светлана Курейчик и Павел Орловский / www.mlyn.by

До нового назначения господин заместитель Вишенвецкий занимал должность начальника главного управления по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета. Дальнейшая судьба его предшественника сенатора Юрия Деркача неизвестна.

Михаилу Вишневецкому 44 года, он родился в Витебске, учился в школах №15 и №33. В 1999 году он закончил Витебский государственный медицинский институт по специальности «Лечебно-профилактическое дело», а в 2009 — Институт государственной службы Академии управления.

На посту начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома он проработал шесть лет. До этого Вишневецкий успел поработать в Витебском облисполкоме: главным специалистом управления организационно-кадровой работы и заместителем начальника управления здравоохранения.

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