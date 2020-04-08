38 медиков уже заразились коронавирусом в Витебской области, еще часть болеет ОРВИ и пневмонией

Сяржук Серабро • 08/4/20 11:36 • Здароўе

Информация о том, что 38 медработников в Витебской области заболели COVID-19 сообщили на очередном заседании штаба по противодействию распространению инфекции.



Большинство заболевших медиков — из Витебска. Ранее о высокой заболеваемости среди медперсонала заявила врач больницы скорой медицинской помощи Наталья Ларионова, но прокуратура назвала ее утверждения голословными.

На предприятиях Витебщины должны усилить контроль температуры тела сотрудников. Как рассказал главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич, особенно это важно из-за того, что контакты второго уровня не подлежат изоляции:

— Они продолжают работать, трудиться, посещать коллективы, и эти контакты только при появлении температуры должны быть отстранены и изолированы, поэтому очень важно не пропустить этот этап.

Также власти подтвердили, что больные коронавирусной инфекцией и с тяжелыми пневмониями из некоторых районов Витебской области доставляются в больницы Шумилино и Докшицы.

Сейчас в больницах региона находится 200 больных COVID-19, 30 человек выздоровели и выписаны, 5 человек умерло. Всего по Беларуси в больницах 976 человек, за все время заразились 1066 человек, 13 из них умерли.