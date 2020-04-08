40 медикам в Витебке недоплатили зарплату, потребовалось вмешательство КГК

ННВ • 08/4/20 21:38 • Эканоміка

После вмешательства Комитета госконтроля 40 медикам в Витебске доплатили причитающуюся зарплату.



Нарушения при начислении заработной платы были выявлены контролерами в одном из учреждений здравоохранения Витебска. Из-за нарушения требований законодательства о труде произошло необоснованное снижение размера заработной платы врачам, работающим с повышенной нагрузкой.

Дело в том, что в этом учреждении в текущем году не обеспечивалось начисление заработной платы в полном объеме (оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты) по замещаемой должности за время, отработанное сверх рабочего по основной должности. Здесь за замещение отсутствующих коллег просто выплачивались незначительные надбавки.

По требованию Комитета области в течение двух дней после обращения оного из медработников, медучреждение произвело доначисление и выплату зарплаты 40 работникам. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 2 должностных лица, сообщает пресс-служба КГК.