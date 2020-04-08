Инфицированные коронавирусом выявлены в Докшицах

ННВ • 08/4/20 14:16 • Здароўе

Появилась официальная информация о том, что больные COVID-19 выявлены Докшицах, но точная цифра не сообщается.



— В Докшицах их (тесты на РНК коронавируса — ред.) делали 150 раз. И положительные результаты можно перечислить по пальцам, — заявила заведующая поликлиникой Валентина Вешторт на страницах газеты «Родныя вытокі».

Таким образом, поскольку точная цифра не сообщается, количество больных коронавирусной инфекцией в Докшицком районе можно оценивать от 2 до 10 — согласно счетному аппарату госпожи Вешторт. При этом по состоянию на 7 апреля зафиксировано 85 случаев пневмонии.

Напомним, что на штабе по противодействию COVID-19 в Витебске сообщили, что в Докшицы свозят больных с коронавирусом и тяжелой пневмонией из других районов области.