Из-за эпидемии коронавируса в Витебске начали закрываться магазины секонд-хенда

Сяржук Серабро • 08/4/20 22:04 • Эканоміка

В Витебске прекратили работу два магазина секонд-хенда сети «Одежда из Европы». Как это объясняют владельцы?



Объявление о том, что магазин закрыт, появилось на дверях магазина «Одежда из Европы» в здании ПКБ АСУ на Замковой улице. В нем говорится, что причиной стало введение карантина в странах ЕС и закрытие сортировочных фабрик.

На сайте сети сообщается, что в нашем городе закрыт и магазин секонд-хенда и на Коммунистической улице, дом 16. Также закрываются торговые точки этой сети и в других городах Беларуси. При этом три витебских магазина «Одежда из Европы» продолжают работать.

О закрытии магазинов секонд-хенда других сетей пока не слышно. Наоборот, некоторые конкуренты сообщает об открытии новых торговых точек.