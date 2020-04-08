Карантинный пункт установили на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Как это работает

• 08/4/20 20:07 • Здароўе

На границе Беларуси и России появился санитарно-карантинный пункт, он работает круглосуточно и регистрирует въезжающий в нашу страну автотранспорт.
Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

На пункте, который находится между деревней Заольша и границей, работают представители службы государственного санитарного надзора, транспортной инспекции и ГАИ.

Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

По словам сотрудниц санэпидстанции, они работают здесь c 4 апреля. По задумке здесь должен регистрироваться весь автотранспорт, пересекающий границу Республики Беларусь, а также водители и пассажиры. Всех, кто намерен остаться в Беларуси должны анкетировать и предупреждать о необходимости двухнедельной изоляции.

Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

На самом деле предварительно поток фильтруется сотрудниками Госавтоинспеции и часть транспорта пропускают без заезда на санитарно-карантинный пункт. По наблюдениям в большинстве своем пропускались авто с белорусскими номерами.

Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

В руки службы государственного санитарного надзора и транспортной инспекции попадали в основном фуры, идущие транзитом. Здесь их предупреждали о том, что они должны покинуть страну в течение 24 часов, иначе будут оштрафованы. Также водителей информировали о точках питания и заправки, куда может заезжать транзитный автотранспорт.

Санитарно-карантинный пункт на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Фото Сергея Серебро

В основном через белорусско-российскую границу сейчас движутся только большегрузы, но попадается и легковой автотранспорт. Как рассказали «ННВ» сотрудницы санэпидстанции, с утра и до вечера 8 апреля они оформили порядка 15 анкет на въезжающих в Беларусь. Их передадут в центры гигиены и эпидемиологии по месту жительства зарегистрированных людей.

Вместе со страховкой можно купить медицинскую маску, за 200 российских рублей. Фото Сергея Серебро

Российская сторона тоже проверяет автотранспорт. Фото Сергея Серебро

Пост ГАИ на въезде в Беларусь. фото Сергея Серебро

Карантинный пункт установили на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Как это работает

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    2 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      8/красавік/2020 у 20:48

      Это как же понять? Это что же получается? Против братского народа карантин?

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    2. DasBoot  
      8/красавік/2020 у 23:51 1

      Домохозяйке на заметку

      На пункте, который находится между деревней Заольша и границей

      Называется это место КПП "Кругловка".
      Ситуация на 8 апреля выглядит так:
      Не проверяют белорусские машины, если она не забита битком, это не микроавтобус с гастриками.
      Первоначально ФСБ проверяют всех, на выезде из РФ, точно также как до закрытия на въезде в РФ.
      Фитоконтроль или как их там обозвали работает только днем. Потом по домам разъезжаются. Не более чем фарс и еще одно место, для проверки каждой фуры. ГАИ легковые авто не останавливают, а запускают их вручную по встречке, сообщают по рации на пост, чтобы не останавливали за езду по встречке.
      Тоесть как и всё в этой стране, идея вроде нормальная, но реализация как обычно.

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