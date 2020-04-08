Карантинный пункт установили на белорусско-российской границе в Лиозненском районе. Как это работает
На границе Беларуси и России появился санитарно-карантинный пункт, он работает круглосуточно и регистрирует въезжающий в нашу страну автотранспорт.
На пункте, который находится между деревней Заольша и границей, работают представители службы государственного санитарного надзора, транспортной инспекции и ГАИ.
По словам сотрудниц санэпидстанции, они работают здесь c 4 апреля. По задумке здесь должен регистрироваться весь автотранспорт, пересекающий границу Республики Беларусь, а также водители и пассажиры. Всех, кто намерен остаться в Беларуси должны анкетировать и предупреждать о необходимости двухнедельной изоляции.
На самом деле предварительно поток фильтруется сотрудниками Госавтоинспеции и часть транспорта пропускают без заезда на санитарно-карантинный пункт. По наблюдениям в большинстве своем пропускались авто с белорусскими номерами.
В руки службы государственного санитарного надзора и транспортной инспекции попадали в основном фуры, идущие транзитом. Здесь их предупреждали о том, что они должны покинуть страну в течение 24 часов, иначе будут оштрафованы. Также водителей информировали о точках питания и заправки, куда может заезжать транзитный автотранспорт.
В основном через белорусско-российскую границу сейчас движутся только большегрузы, но попадается и легковой автотранспорт. Как рассказали «ННВ» сотрудницы санэпидстанции, с утра и до вечера 8 апреля они оформили порядка 15 анкет на въезжающих в Беларусь. Их передадут в центры гигиены и эпидемиологии по месту жительства зарегистрированных людей.
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2 каментарыя
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8/красавік/2020 у 20:48
Это как же понять? Это что же получается? Против братского народа карантин?
8/красавік/2020 у 23:51 1
Домохозяйке на заметку
Называется это место КПП "Кругловка".
Ситуация на 8 апреля выглядит так:
Не проверяют белорусские машины, если она не забита битком, это не микроавтобус с гастриками.
Первоначально ФСБ проверяют всех, на выезде из РФ, точно также как до закрытия на въезде в РФ.
Фитоконтроль или как их там обозвали работает только днем. Потом по домам разъезжаются. Не более чем фарс и еще одно место, для проверки каждой фуры. ГАИ легковые авто не останавливают, а запускают их вручную по встречке, сообщают по рации на пост, чтобы не останавливали за езду по встречке.
Тоесть как и всё в этой стране, идея вроде нормальная, но реализация как обычно.