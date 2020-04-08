Коронавирусом заболел главврач заводской поликлиники «Нафтана»

ННВ • 08/4/20 13:47 • Здароўе

Главный врач заводской поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей Чубрик заразился коронавирусом.



Первый тест, проведенный медиками главврачу ведомственной поликлиники дал положительный результат на РНК коронавируса. Доктора Чубрика немедленного госпитализировали, сообщает «Вестник Нафтана».

Издание заявляет, что контакты первого уровня были быстро выявлены, и они незамедлительно самоизолировались. У работников, относящиеся к контактам первого уровня, взяли на анализы на коронавирус, тесты дали отрицательный результат.