Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась в Шарковщинском районе, пострадал молодой парень
8 апреля в результате ДТП в Шарковщинском районе травмы получил 24-летний водитель.
Около 16:00, проезжая на «Daewoo Nexia» 92-й километр автодороги Р18 молодой человек не справился с управлением на закруглении дороги, в результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
Сидевший за рулем опрокинувшегося автомобиля молодой человек получил травмы, и его госпитализировали в Шарковщинскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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