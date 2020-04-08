Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась в Шарковщинском районе, пострадал молодой парень

Іван Дзедушкін • 08/4/20 21:00 • Здарэнні

8 апреля в результате ДТП в Шарковщинском районе травмы получил 24-летний водитель.



Около 16:00, проезжая на «Daewoo Nexia» 92-й километр автодороги Р18 молодой человек не справился с управлением на закруглении дороги, в результате легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Сидевший за рулем опрокинувшегося автомобиля молодой человек получил травмы, и его госпитализировали в Шарковщинскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.