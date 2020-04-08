О наличии больных COVID-19 объявили уже девять районов Витебской области

Сяржук Серабро • 08/4/20 22:52 • Здароўе

Заражение людей коронавирусной инфекцией подтверждено в девяти районах Витебской области, сегодня добавились Докшицкий и Поставский.



В Поставском районе на лечении в центральной районной больнице находятся двое больных COVID-19, об этом сообщила газета «Пастаўскі край» со ссылкой на главного санитарного врача района Светлану Рассееву.

О том, что в больнице в Докшицах находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, «ННВ» сообщали сегодня. К сожалению число заболевших неизвестно.

Почти в два раза — с шести до одиннадцати — увеличилось количество больных в Оршанском районе. Однако, там смогли выписать 22 пациентов, у которых повторный анализ на РНК коронавируса дал отрицательный результат.

Про второго инфицированного коронавирусом жителя района сообщает ушачская газета. Новому пациенту всего 17 лет. В райцентре планируют начать дезинфекцию подъездов и улиц.

Всего в Витебской области по состоянию на 8 апреля было выявлено 235 инфицированных, к настоящему времени излечились от COVID-19 30 человек, 5-х медики спасти не смогли.

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