Здание фермы сгорело в Лынтупах
Днем 7 марта произошел пожар здания молочно-товарной фермы на улице Гагарина в городском поселке Лынтупы Поставского района.
Вызов пожарным поступил в 13:56, приехавшие в Лынтупы подразделения МЧС обнаружили, что здание фермы горит открытым огнем, уже обрушилась крыша. В результате пожара были уничтожены кровля, внутренние перегородки. Причина пожара устанавливается.
Здание площадью 500 квадратных метров было построено в 1984 году, в 2017 году хозяйство ликвидировали и ферма не эксплуатировалась. Сейчас здание находится на балансе управления по сельскому хозяйству и продовольствию Поставского райисполкома, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что 5 апреля из-за детской шалости сгорела конюшня в Коптевичах возле Чашников.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.