Здание фермы сгорело в Лынтупах

ННВ • 08/4/20 13:26 • Здарэнні

Днем 7 марта произошел пожар здания молочно-товарной фермы на улице Гагарина в городском поселке Лынтупы Поставского района.



Вызов пожарным поступил в 13:56, приехавшие в Лынтупы подразделения МЧС обнаружили, что здание фермы горит открытым огнем, уже обрушилась крыша. В результате пожара были уничтожены кровля, внутренние перегородки. Причина пожара устанавливается.

Здание площадью 500 квадратных метров было построено в 1984 году, в 2017 году хозяйство ликвидировали и ферма не эксплуатировалась. Сейчас здание находится на балансе управления по сельскому хозяйству и продовольствию Поставского райисполкома, сообщается пресс-службой МЧС.

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