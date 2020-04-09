Чтобы кормить витебских медиков во время эпидемии коронавируса местный ирландский паб начал сбор средств

Сяржук Серабро • 09/4/20 19:17 • Грамадства

Ирландский паб «Торвальд» в Витебске начал сбор средств на готовку обедов для медиков, которые борются с эпидемией коронавируса в городе.



Арт-паб появился в Северной столице Беларуси пять лет назад. Площадка стала популярным местом сбора городской молодёжи и различных активистов. Обычно за год здесь проводилось больше трёх сотен мероприятий: концертов, презентаций, кинопоказов, интеллектуальных игр, встреч, мастер-классов, благотворительных ярмарок.

Во время эпидемии коронавируса наш город оказался, наверное, в самой худшей в стране ситуации. Если в столице приходится 4 инфицированных на 10 тысяч населения, то в Витебске, насколько можно рассчитать по доступной официальной информации, этот показатель может достигать 9 инфицированных 10 тысяч населения.

— Что мы можем и предлагаем сделать в такой тяжелой обстановке, массовые развлечения неуместны и просто небезопасны? Мы будем готовить вкусную домашнюю еду для врачей, которые напряжённо работают сейчас, чтобы им стало хотя бы чуть-чуть легче.

У нас есть помещение, оборудование и классная дружная команда паба «Торвальд». С помощью ваших средств мы сможем покрыть расходы и каждый день обеспечивать медицинских работников тёплым полноценным питанием,* — говорит основатель заведения Виталь Бровка.

Для осуществления этой идеи «Торвальд» хочет собрать 11 500 рублей, что сейчас равняется примерно 4500 долларам. Сбор средств заведение начало на площадке molamola.by, за первый день 40 человек уже пожертвовали 870 рублей.