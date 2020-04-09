На 50% за день увеличилось число инфицированных коронавирусом, выявленных в Витебской области
До 406 с 270 возросло количество выявленных в Витебской области случаев инфицирования коронавирусом.
На лечении в медицинских учреждениях региона на 9 апреля находится 364 пациента, 35 человек выписали после успешного лечения, 7 человек умерли.
Таким образом, за последние сутки в Витебской области количество госпитализированных больных COVID-19 выросло почти на 55%, общее количество выявленных инфицированных — на 50%, количество летальных исходов — на 40%.
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1 каментар
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9/красавік/2020 у 12:48
Короче, через неделю две будет как в Италии. И придется разбивать в витебске мобильный госпиталь.... Если Бог даст то погода будет хорошая и теплой!!!!