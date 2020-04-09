Противочумные костюмы на каникулах шьют учителя СШ №1 в Шумилино

ННВ • 09/4/20 22:59 • Здароўе

Работники средней школы №1 в Шумилино во время каникул начали шить одноразовые медицинские комбинезоны для местной больницы.



Как сообщали «ННВ» в Шумилинской центральной районной больнице находятся 15 пациентов с COVID-19, кроме местных жителей сюда госпитализируют больных из Городокского района. С 6 апреля эта больница перепрофилирована для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе — с коронавирусом.

В тот же день в школу из больницы привезли противочумный костюм, с которого учительница труда Надежда Спиридонова сняла лекала. Под швейный участок переоборудовали несколько школьных кабинетов, сейчас за машинками здесь работают 8 человек, остальные раскраивают спанбонд, сообщает газета «Герой працы».

Один рулон материала для пошива комбинезонов приобрел местный предприниматель В. Тимошенко, второй педагоги купили вскладчину. В школе уже удалось пошить и передать медикам 96 костюмов.ё

Коллективу школы не хватает швей, раскроить там уже успели материал для пошив 210 комбинезонов, а вот шить так быстро не получается.