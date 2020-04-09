Проверку аптек на наличие масок и антисептика начал КГК Витебской области. Парацетамол нашли в 2 аптеках

ННВ • 09/4/20 13:30 • Здароўе

В Витебске и Витебском районе уже проверили 17 аптек, и мониторинг показал, что жителям города придется обойти не одну аптеку, чтобы найти нужные медицинские изделия.



В проверенных аптеках медицинские маски имелись всего в 4 аптеках (от 4 до 150 штук по цене 1 рубля 40 копеек да 4 рублей 4 копеек), антисептики для рук в 15 аптеках (нескольких наименований и дозировок по цене от 50 копеек до 18 рублей 64 копеек). Парацетамол контролерам удалось найти только в двух аптеках по цене от 1 рубля 3 копеек до 1рубля 50 копеек.

При этом по данным УП «Фармация», в Витебской области гигиенические маски различных видов белорусского производства имелись в 153 аптеках по цене от 25 копеек до 4 рублей 75 копеек, антисептики для рук различных производителей в 282 аптеках (от 24 копеек), парацетамол белорусского производства – в 252 аптеках.

КГК отмечает, что дезинфицирующие средства в аптеках представлены в основном не содержащими спирт средствами.

Напомним, что согласно поручения Александр Лукашенко к 13 апреля все аптеки страны должны быть обеспечены медицинскими масками и антисептиками. Комитет области направил предложения организациям, имеющим сети аптек, о необходимости в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации насыщения рынка лекарствами и изделиями медицинского назначения первой необходимости, а также размещения их на витринах в аптеках для более удобного и легкого обнаружения покупателями. КГК продолжит мониторинг аптечной сети.