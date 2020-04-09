За фиктивные привесы скота в Толочинском районе осудили завфермы

Іван Дзедушкін • 09/4/20 12:34 • Крымінал

К исправительным работам приговорили 51-летнюю завфермы из Толочинского района, она приписывала привесы скота.



В течение двух лет заведующая регулярно вносила ложные данные в отчетные документы. Конец припискам положили сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Толочинского РОВД. По результатам проверки, которую инициировала ГБЭП, в отношении сельчанки возбудили уголовное дело.

Суд Толочинского района признал завфермы виновной в служебном подлоге и приговорил к исправительным работа на один год с удержанием в доход государства 10% заработка, сообщает отделение и информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.