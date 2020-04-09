За фиктивные привесы скота в Толочинском районе осудили завфермы
К исправительным работам приговорили 51-летнюю завфермы из Толочинского района, она приписывала привесы скота.
В течение двух лет заведующая регулярно вносила ложные данные в отчетные документы. Конец припискам положили сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Толочинского РОВД. По результатам проверки, которую инициировала ГБЭП, в отношении сельчанки возбудили уголовное дело.
Суд Толочинского района признал завфермы виновной в служебном подлоге и приговорил к исправительным работа на один год с удержанием в доход государства 10% заработка, сообщает отделение и информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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