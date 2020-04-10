Больница в Шумилино закупает спанбонд, в райцентре из него шьют противочумные костюмы

Сяржук Серабро • 10/4/20 14:05 • Здароўе

Тендер на закупку 2800 погонным метров спанбонда объявила Шумилинская центральная районная больница.



Закупается нетканый материал плотностью 50-60 грамм на квадратный метр и шириной 2100 миллиметров. Таким образом, должны приобрести 5880 квадратных метров спанбонда. Ориентировочная стоимость закупки составляет 3 640 рублей.

Напомним, что в средней школе №1 в Шумилино учителя во время каникул организовали пошив одноразовых противочумных костюмов для медиков. Педагогам уже удалось пошить 96 комбинезонов, также они осваивают пошив одноразовых бахил.

Согласно последней имеющейся информации в Шумилинской центральной районной больнице находились 15 пациентов, которых диагностирована коронавирусная инфекция. Сюда помещают больных из Шумилинского и Городокского районов.