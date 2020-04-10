Больница в Шумилино закупает спанбонд, в райцентре из него шьют противочумные костюмы

• 10/4/20 14:05 • Здароўе

Тендер на закупку 2800 погонным метров спанбонда объявила Шумилинская центральная районная больница.
Противочумные костюмы на каникулах шьют учителя СШ №1 в Шумилино. Фото Елены Карпушенко / Герой Працы

Закупается нетканый материал плотностью 50-60 грамм на квадратный метр и шириной 2100 миллиметров. Таким образом, должны приобрести 5880 квадратных метров спанбонда. Ориентировочная стоимость закупки составляет 3 640 рублей.

Напомним, что в средней школе №1 в Шумилино учителя во время каникул организовали пошив одноразовых противочумных костюмов для медиков. Педагогам уже удалось пошить 96 комбинезонов, также они осваивают пошив одноразовых бахил.

Согласно последней имеющейся информации в Шумилинской центральной районной больнице находились 15 пациентов, которых диагностирована коронавирусная инфекция. Сюда помещают больных из Шумилинского и Городокского районов.

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