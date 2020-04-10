Больные COVID-19 выявлены в Дубровенском и Сенненском районах, в Орше умер пациент с коронавирусом

Сяржук Серабро • 10/4/20 22:26 • Здароўе

Больше чем в половине районов Витебской области зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.



В последние сутки стало известно о том, что больные COVID-19 выявлены в Дубровенском и Сенненском района. В первом, как сообщает «Дняпроўская праўда» подтвержден один случай, во втором — два, причем «Голас Сенненшчыны» приводит данные только за 7 апреля. Таким образом эпидемией коронавируса уже охвачены как минимум 11 районов из 21.

Девять пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в Новополоцкой центральной городской больнице, шесть из них — жители Нефтеграда, пишет издание «Новополоцк Сегодня».

В Оршанском районе, по информации местного ЦГЭ, на 9 апреля было зафиксировано одинадцать случаев заражения людей коронавирусом. Девять пациентов в удовлетворительном состоянии, один из больных умер.

На заседании штаба по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом в Городокском районе 9 апреля сообщили о двух заболевших, они находятся в больницах в Шумилино и в Витебске.

Также стало известно, что оба пациента в Ушачах, у которых был подтвержден COVID-19, изначально госпитализировались с пневмонией. Сейчас в Ушачской ЦРБ 35 пациентов с пневмониями, как пишет местная газета, один аппарат искусственной вентиляции лёгких из этой больницы передали в Докшицы, где 85 больных с пневмонией, а количество инфицированных коронавирусом не раскрывают.

К сожалению, с сегодняшнего количество больных COVID-19 больше не сообщают, так что развитие эпидемии коронавируса в Витебской области определить трудно. В Беларуси по официальным данным зафиксирован 1981 случай заражения коронавирусом, 1793 человека находится в больницах, 169 вылечились, 19 умерли.

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